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Почтовые отделения в городах Томской области изменили график работы

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В Томской области 50 почтовых отделений Томска, Северска, Колпашева и Асина изменили график работы, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Теперь они работают с 12:00 до 20:00 без выходных и перерывов на обед. Раньше семидневный график работы был только в центральном почтовом отделении Томска — Главпочтамте (634050).

«Мы адаптировали график работы городских отделений для удобства работающих томичей, чтобы после окончания рабочего дня у них была возможность посетить почтовое отделение и получить нужные почтовые и финансовые услуги», ― комментирует заместитель директора УФПС Томской области Антон Игнатов.

В сообщении уточняется, что почтальоны продолжат разносить письма и периодические печатные издания, а также пенсии и пособия по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ. Только теперь они будут выходить на свои маршруты чуть позже.

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