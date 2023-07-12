Пьяный водитель грузовика устроил два ДТП в Томске

Томские полицейские задержали водителя грузовика, который устроил две аварии и создавал угрозу для других участников дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о неадекватном водителе поступило в Госавтоинспекцию накануне. Полицейским рассказали, что по Иркутскому тракту движется автомобиль, которым управляет водитель с «агрессивной манерой вождения».

Нарушителя блокировали на улице Высоцкого. При общении с водителем сотрудники полиции заметили у него явные признаки опьянения. Однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Как выяснилось позже, во время движения, водитель грузовика совершил два дорожно-транспортных происшествия на улице Сергея Лазо и Иркутском тракте, после чего скрылся с мест происшествия.

В итоге в отношении 43-летнего мужчины-водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Составлено два административных материала по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление мест ДТП. Также он привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.12.37 за управление транспортным средством с заведомо отсутствующим полисом ОСАГО.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Фото: 70.мвд.рф

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