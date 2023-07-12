Россети модернизируют крупный центр питания Томска

12 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Филиал «Россети» - МЭС Сибири

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Сибири обновит коммутационное оборудование и систему питания собственных нужд магистральной подстанции «ГПП-220». Она участвует в выдаче мощности Томской ТЭЦ-3 потребителям Томска и центральных районов области, сообщает пресс-служба компании.

Предполагается, что проект повысит надежность электроснабжения потребителей, среди которых более 600 тыс. жителей региона, а также промышленные предприятия, в том числе и «Томскнефтехим». Общая стоимость работ составляет 370 млн рублей.

На открытом распределительном устройстве подстанции энергетики заменят восемь масляных выключателей 220 кВ на современные элегазовые аналоги со встроенными трансформаторами тока.

«Все новые устройства произведены в России. Они пожаро- и взрывобезопасны, просты в эксплуатации и практически не требуют ремонта», — говорится в сообщении.

Кроме того, на объекте смонтируют современную малообслуживаемую аккумуляторную батарею, выпрямительно-зарядные устройства и щиты постоянного тока. Это оборудование обеспечивает бесперебойную работу систем релейной защиты, коммутационных аппаратов, аппаратуры дистанционного управления, аварийной и предупреждающей сигнализации в случае прекращения подачи энергии на объект.

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