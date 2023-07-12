В Томской области построят кремниевый завод

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

ООО «ЭНГРА» построит кремниевый завод в рамках нового томского промышленного кластера «Цветные и редкоземельные металлы». Соответствующая договоренность была достигнута между губернатором Томской области Владимиром Мазуром и директором компании Алексеем Ковиненко на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, стороны заключили соглашение, в котором договорились о строительстве производства диоксида кремния.

«Диоксид кремния широко используется в строительной индустрии, при выпуске стекла, бетонных и керамических изделий. Новое производство позволит нам создать новые рабочие места для жителей области и основу для строительства новых заводов, в первую очередь, строительных материалов. Именно таким мы и планировали развитие кластера цветных и редкоземельных металлов», — подчеркнул губернатор Владимир Мазур.

Кластер, созданный на базе Туганского горно-обогатительного комбината «Ильменит», получил поддержку Министерства промышленности и торговли РФ, а также включен в Стратегию развития Сибири до 2035 года.

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