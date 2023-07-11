18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей ждут грозы и ливни

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, погода в Томске погода на завтра интересные новости прогноз погоды Томичей ждут грозы и ливни

На днях, с 12 по 14 июля, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, ливни, грозы, возможен град, порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Экс-директора Центрального рынка Томска и его отца приговорили к реальным срокам за присвоение и растрату

30 июня 2023
Томские новости

«На всю катушку»: в Томске подвели итоги второго сезона проекта для швейного бизнеса

14 июня 2023
Томские новости

Движение на трассе Томск — Колпашево ограничат на время велопробега

7 июля 2023
Томские новости

В Томске пройдет вечер памяти журналиста Александра Сакалова

13 июня 2023
Томские новости

В Томской области новый начальник департамента науки и высшего образования

19 июня 2023
Томские новости

Скончался известный томский поэт и писатель Сергей Заплавный

23 июня 2023
Томские новости

Томские художники могут придумать иллюстрацию для арт-консервации окон

13 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек в музейный сад

23 июня 2023
Томские новости

Ученые Томского университета сформируют у растений способность к сохранению влаги

16 июня 2023