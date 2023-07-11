В Научке ТГУ оцифровали альбом-летопись института Спецпроектреставрация

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2023 // Фото: lib.tsu.ru

Альбом-летопись Сибирского филиала института «Спецпроектреставрация» Томска с фотоматериалами за 1981–2005 годы появился на платформе PRO Сибирь.

Как сообщается на сайте Научной библиотеки ТГУ, издание передали для оцифровки бывшие сотрудники «Спецпроектреставрации». Оригинал находится на постоянном хранении в Музее деревянного зодчества Томска.

— Это увлекательный представитель альбомов по истории организации. Раньше создание такого рода альбомов было распространенной практикой, — рассказала менеджер проекта PRO Сибирь, заведующая отделом электронной библиотеки Научной библиотеки ТГУ Наталья Светличная. — Преимущество этого альбома — кроме того, что это неповторимый источник по истории томской реставрации — в художественном исполнении. Архитекторы запечатлели страницы истории с большим мастерством.

На тринадцати больших разворотах представлена жизнь института: достижения и события, трудовые будни и поздравления с праздниками, субботники и демонстрации. На страницах альбома есть фотографии памятника архитектуры XVIII века, церкви Спаса в селе Коларово Томской области, археологические раскопки Томского кремля 1983 года и др.

Посмотреть альбом можно здесь.

«PRO Сибирь» — исследовательское пространство, объединяющее базу научных материалов о Сибири, место для удобной работы с ними и портал для взаимодействия ученых. Предполагается, что здесь будут собраны и размещены источники из фондов Научной библиотеки ТГУ: 200 тысяч выпусков сибирских газет, 2660 названий книг, 580 рукописей, 275 изоматериалов и 1675 тетрадей из диалектологических экспедиций филологов

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