Томские ученые создали установку для тестирования авиационного топлива

Пилотный стенд для тестирования авиационных топлив на малых копиях газотурбинных двигателей гражданской авиации разработали ученые лаборатории тепломассопереноса Томского политеха в рамках программы «Приоритет 2030». Аналогов комбинированного стенда в России нет, сообщает пресс-служба вуза.

«Направление применения авиационных двигателей для тестирования жидких топлив для Томского политеха новое. Это сложная и ответственная задача по разработке подобных стендов. Сейчас проведены первые испытания с традиционным топливом», — отмечает руководитель проекта, заведующий лабораторией тепломассопереноса ТПУ Павел Стрижак.

Лабораторный стенд состоит из двух газотурбинных двигателей различной тяговой силы. На основных элементах установлены сенсоры для измерения различных показателей. Все эти характеристики выводятся на мнемосхему в реальном времени и позволяют в динамике оценить их изменения при работе на разном топливе с учетом смены режима эксплуатации.

«Наша новая установка позволяет решать задачу по анализу физико-химических свойств и проводить сравнительные комплексные испытания топлив по характеристикам их горения. В этом мы видим дополнительную точку роста — разработать соответствующие стандарты Томского политехнического университета по тестированию разного вида топлив. Это позволит вузу стать одной из немногих площадок в стране по предоставлению таких услуг», — говорит ответственный исполнитель проекта, инженер-исследователь лаборатории тепломассопереноса ТПУ Дмитрий Антонов.

Над задачей создания подобных стендов работают исследователи из ТПУ, специалисты из Центрального института авиационного моторостроения и Самарского университета. По словам ученых, на стенде можно проводить испытания топлив, получаемых в результате современной глубокой переработки нефти и из остатков и отходов животных, использованных кулинарных жиров, растительных масел и других материалов.

В перспективе планируется разработать цифровые двойники двигательных установок для работы с новыми видами топлив, синтезируемыми в различных организациях страны.

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