Томичи смогут бесплатно почитать книгу о трехвековой истории томских тюрем

11 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из книги «ТОМСК. История управления тюремными учреждениями. 1604-1917»

Томичам стала доступна электронная версия книги подполковника внутренней службы в отставке Геннадия Редченкова «ТОМСК. История управления тюремными учреждениями. 1604-1917». Серьезный историко-краеведческий документ, вышедший в 2023 году, опубликован на сайте мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД».

По словам автора, книга рассказывает о малоизвестных страницах из прошлой жизни города Томска, с момента его основания в 1604 году до революционных событий 1917 года. В ней описываются городские события, связанные с возникновением и развитием в Томской губернии структур по управлению тюремными учреждениями, приводятся места их дислокаций в городе.

Из книги «ТОМСК. История управления тюремными учреждениями. 1604-1917» Фото: nkvd.tomsk.ru

Из издания читатель узнает о событиях, связанных со строительством и содержанием зданий тюремного назначения и познакомится с биографиями первых Томских губернских тюремных инспекторов, которые руководили всеми тюремными учреждениями в городе и регионе.

«Рукопись выполнена на основании архивных документов, публикаций авторов касавшихся данной тематики, просмотре периодической печати 19 — 20 веков. При изучении всех этих материалов сделаны предположения как развивались события по управлению тюремными учреждениями в городе Томске в том или ином временном периоде. Читатель может сам вынести суждения по поводу каждого из этих предположений», — рассказывает Геннадий Редченков в предисловии.

Из книги «ТОМСК. История управления тюремными учреждениями. 1604-1917» Фото: nkvd.tomsk.ru

Полный текст издания читайте по ссылке>>

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