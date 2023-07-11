В Томске начался ремонт пер. Урожайный и ул. Каспийской

Подрядчик приступил к ремонту пер. Урожайного и ул. Каспийской в Томске в рамках муниципального контракта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на указанных дорогах 2-3 категории производится фрезерование покрытия. Затем будет восстановлен выравнивающий слой, заменены люки колодцев, обустроены бортовые камни. Также здесь отремонтируют пешеходные тротуары.

Кроме того подрядчику предстоит также выполнить ремонт ул. Техническая и ул. Таврическая в Октябрьском районе Томска. Общая сумма контракта по результатам торгов составила порядка 61 млн рублей. Сроки выполнения работ — август–сентябрь текущего года.

Всего в этом году планируется провести ремонт семи участков дорог второй и третьей категории, в основной список попали также пер. Дербышевский, ул. П. Осипенко, О. Кошевого. Эти дороги специальная комиссия определила как наиболее нуждающиеся в ремонте, также по этим участкам было множество обращений от городских депутатов и томичей. При выделении дополнительного финансирования список может быть расширен.

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