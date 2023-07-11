В Томске для женщин запускается группа психологической поддержки «НЕ ОДНА»

Томский Обзор / Фото: 11 июля 2023 // Фото: vk.com/pravo_na_detstvo

В Томске благотворительный фонд «Право на детство» начал набор в группу психологической поддержки «НЕ ОДНА». Её участниц ждут встречи с профессиональными психологами, сообщают организаторы.

«Психологическая поддержка предлагает уникальную возможность встретиться с разными жизненными историями, что поможет пересмотреть свою собственную ситуацию. Участники смогут исследовать себя во взаимодействии с другими людьми, а также обрести необходимые силы, опору и ресурсы для полноценной и радостной жизни вне зависимости от сложного опыта, который они переживают в настоящий момент», — говорится в сообщении в сообществе фонда группе «ВКонтакте».

В рамка группы раз в две недели будут проводиться двухчасовые встречи с психологами. В группе могут принять участие от 16 до 25 человек, при этом гарантируется их полная анонимность.

Программа стартует в августе и завершается в декабре. Участие бесплатное. Подать заявку можно по номеру телефона кризисного центра: 53-51-01 или в сообщениях группы «Вконтакте».

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