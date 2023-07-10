В Томске проведут комплексное благоустройство пл. Ленина

10 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Власти Томска договорились с собственником территории и ларьков в районе остановки «пл. Ленина» о комплексном благоустройстве.

Как сообщает пресс-служба мэрии, заключенное соглашение предполагает, что предприниматель за свой счет приведет в единый стиль остановочный комплекс, соседнее кафе и общественную уборную. Кроме того, ему предстоит оформить клумбу за зданием и переложить плитку.

«Так получилось, что много лет назад участок земли на пл. Ленина был продан частному лицу. Долгое время собственник не уделял должного внимания внешнему облику здания и территории вокруг него, и власти не удавалось повлиять на это. Но вот удалось в конце концов договориться, чтобы одно из любимых мест томичей привели в порядок», — уточнил и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

В сообщении уточняется, что проект был согласован департаментом по архитектуре и градостроительству мэрии. Работы в его рамках стартуют в ближайшее время.

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