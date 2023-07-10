В Томске на месяц закрыли главный ход в Университетскую рощу
Сегодня, 10 июля, на время ремонта в Университетской роще были закрыты главные ворота Томского государственного университета. Открыть их планируется 10 августа.
Как сообщила «Томскому Обзору» пресс-служба вуза, в это время в Университетской роще будут менять фонари. Попасть на территорию можно через арку Научной библиотеки и со стороны Московского тракта.
Университетская роща заложена в 1885 году, планированием и высадкой деревьев руководил Порфирий Никитич Крылов, известный ботаник и флорист. Наряду с местными хвойными породами, черемухой, рябиной и бузиной здесь также присутствуют растения, вывезенные с Дальнего Востока, из Северной Америки и Европы. В роще находятся «каменные бабы» — древнетюркские скульптуры, привезенные из Семиречья и Алтая Василием Флоринским, основателем первого томского университета. В роще «бабы» проживают уже более 120 лет. На территории также находятся могилы ученых Григория Потанина, Порфирия Крылова и Лидии Сергиевской.
Смотрите наш путеводитель по Университетской роще≫
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