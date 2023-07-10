18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске на месяц закрыли главный ход в Университетскую рощу

ТГУ, Томские новости, университетская роща томск тгу новости интересное куда сходить фонарь ремонт В Томске на месяц закрыли главный ход в Университетскую рощу

Сегодня, 10 июля, на время ремонта в Университетской роще были закрыты главные ворота Томского государственного университета. Открыть их планируется 10 августа.

Как сообщила «Томскому Обзору» пресс-служба вуза, в это время в Университетской роще будут менять фонари. Попасть на территорию можно через арку Научной библиотеки и со стороны Московского тракта.

Университетская роща заложена в 1885 году, планированием и высадкой деревьев руководил Порфирий Никитич Крылов, известный ботаник и флорист. Наряду с местными хвойными породами, черемухой, рябиной и бузиной здесь также присутствуют растения, вывезенные с Дальнего Востока, из Северной Америки и Европы. В роще находятся «каменные бабы» — древнетюркские скульптуры, привезенные из Семиречья и Алтая Василием Флоринским, основателем первого томского университета. В роще «бабы» проживают уже более 120 лет. На территории также находятся могилы ученых Григория Потанина, Порфирия Крылова и Лидии Сергиевской.

Смотрите наш путеводитель по Университетской роще≫

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Летом томичи смогут чаще летать в Новосибирск

19 июня 2023
Томские новости

В день проведения «Свечи памяти» томские маршрутки будут работать до ночи

21 июня 2023
Томские новости

Томские рафтеры взяли два «серебра» на чемпионате Азии

19 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек в музейный сад

23 июня 2023
Томские новости

В Томске ремонтируют спуск, соединяющий Каштак и Черемошники

20 июня 2023
Томские новости

В лесах Томской области сняли режим ЧС

5 июля 2023
Томские новости

Рейсы Red Wings Улан-Удэ-Томск и Томск-Екатеринбург перенесли на сутки из-за поломки самолета

10 июля 2023
Томские новости

Гриб-паразит Лиственничная губка попал в Красную книгу Томской области

5 июля 2023
Томские новости

В Томске пройдет вечер памяти журналиста Александра Сакалова

13 июня 2023