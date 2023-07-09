В Томске ограничат движение по ул. Елизаровых

9 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра утром, 10 июля, в Томске временно ограничат движение по одной полосе на участке ул. Елизаровых, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами на теплотрассе №3. На время их проведения, с 9.00 понедельника, 10 июля, до 24.00 субботы, 15 июля, будет перекрыта одна полоса на ул. Елизаровых на участке от ул. Алтайской до пр. Фрунзе.

Уточняется, что движение на данном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

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