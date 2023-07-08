Томские полицейские задержали женщину, сообщившую о ложном минировании административного здания

8 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске полицейские задержали женщину, подозреваемую в минировании здания на улице Вокзальной, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленницей оказалась 23-летняя томичка, находившаяся в момент сообщения в состоянии алкогольного опьянения. Её нашли в течение часа, девушка созналась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК РФ.

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