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Сегодня возле томских фонтанов будут дежурить дружинники

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Для обеспечения безопасности детей возле томских фонтанов сегодня будут дежурить дружинники.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в связи с жаркой погодой и празднованием Ивана Купалы томичи повсеместно нарушают запрет и залазят в чаши фонтанов. Уточняется, что это может повредить оборудованию, а вещества, которые добавляют в воду, могут негативно сказаться на состоянии кожи.

Поэтому мэрия приняла решение привлечь дружинников к обеспечению правопорядка в районе фонтанов.

«Нам уже пришлось кратковременно выключать два фонтана — на Новособорной площади и в Сквере ССО. Сейчас они вновь работают. Уровень воды там был критический. Это опасно для купающихся и приводит к поломке оборудования. Мы стараемся оперативно решить проблему, при этом обеспечивая безопасность людей на объектах», — рассказал и.о. заммэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

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