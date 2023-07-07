Движение на трассе Томск — Колпашево ограничат на время велопробега

7 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман, из архива издания

В воскресенье, 9 июля, будет ограничено движение на трассе Томск — Каргала — Колпашево. Оно связано с проведением велозаезда Gran Fondo Tomsk, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На время следования участников с 8.00 до 15.00 будет запрещено движение автотранспорта по правой стороне проезжей части по ходу дороги на участке 27,2 — 35,65 км: от поворота к селу Моряковский Затон до деревни Нелюбино.

Движение транспортных средств будет осуществляться по левой стороне трассы по одной полосе в каждом направлении.

В связи с ограничениями автомобилистам рекомендуется заблаговременно выбирать время и маршрут движения, а также соблюдать требования временного ограничения.

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