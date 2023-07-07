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Томичей приглашают на полевое обучение отряда «ЛизаАлерт»

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В воскресенье, 9 июля, в Томске на парковке около Михайловской рощи пройдет полевое обучение отряда «ЛизаАлерт».

Как уточняют организаторы, все желающие смогут узнать, как правильно собираться в лес на поиск людей, как пользоваться компасом, что такое навигатор, как общаться в радиоэфире. Кроме того, томичам расскажут и о методиках поиска, применяемых в «ЛизаАлерт».

«Надеемся, что после встречи вы поймете, что помочь действительно может каждый и обязательно к нам присоединитесь», — отмечают организаторы.

Желающим принять участие в обучение рекомендуют одеть удобную теплую одежду, обувь с фиксацией голеностопного сустава, запасной комплект одежды, перекус и горячий чай или кофе.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

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