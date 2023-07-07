В Томске до конца июля изменится схема движения на 1-й Рабочей

7 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В понедельник утром, 10 июля, в Томске будет изменена схема движения транспорта в районе ул. 1-я Рабочая, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с заменой водовода на участке от домов №2б и 6. Предполагается, что работы стартуют в понедельник в 8.00 и завершатся до 20.00 31 июля. В это время на данном участке будет изменена схема движения общественного транспорта.

Так, троллейбусы маршрута №3 в это время будут двигаться по схеме: пл. Южная — ул. Красноармейская — пр. Кирова — пр. Ленина — пл. Ленина — пр. Ленина — пер. 1905 года — ул. Кузнечный взвоз — пл. Соляная — ул. Пушкина — ул. Иркутский тракт — ул. Высоцкого.

Автобусы маршрутов № 2/141 и 13/14 в сторону ул. Новосибирской будут двигаться по Иркутскому тракту, ул. Мичурина, выезжать на ул. Новосибирская и далее двигаться по маршруту. В обратном направлении также будут использовать этот маршрут.

Маршрутки № 26 будут ходить по схеме: ул. Иркутский тракт — ул. Мичурина — ул. Бела Куна — ул. Сергея Лазо — ул. Новосибирская — ул. Мичурина — ул. Иркутский тракт — далее по маршруту

Движение остального транспорта будет осуществляться по временным знакам дорожного движения.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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