На дорогах Томской области применяют новые устройства

6 июля 2023 / Томский Обзор

«Газпромнефть — Битумные материалы» реализует проект по внедрению в дорожное строительство уникальной разработки — специального модуля для асфальтоукладчика. Устройство не имеет аналогов, автоматизирует процесс нанесения битумопроизводного продукта — жидкой ленты* — на асфальтобетонное покрытие. Это повышает качество и скорость работ.

Модуль легко монтируется на любой вид асфальтоукладчика и позволяет наносить состав одновременно с укладкой асфальтобетонной смеси. Это наиболее эффективно при строительстве или капитальном ремонте протяженных участков дорог.

Иван Иванов, начальник управления развития «Газпромнефть — Битумные материалы»: «Мы последовательно развиваем одно из наших направлений — инжиниринг средств малой механизации для эффективного применения собственных битумных продуктов. Обеспечивая потребителей качественными материалами, мы стремимся усовершенствовать процесс их нанесения. Таким образом, с появлением новой технологии „Газпромнефть — Битумные материалы“ замыкает всю цепочку: от разработки рецептур продуктов, производства твердой и жидкой ленты до внедрения сопутствующего оборудования. Комплексно это позволит строить надежные и долговечные дороги».

В мае модуль впервые был применен в ходе дорожных работ на трассе в Томской области.

Справка:

Жидкая лента — битумно-полимерный состав с различными модификаторами, позволяющий сохранять целостность технологического шва, предотвращать появление трещин в течение эксплуатации дорожного полотна.

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