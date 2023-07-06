18+
18+
РЕКЛАМА

На дорогах Томской области применяют новые устройства

Газпром нефть, Дороги, Томские новости, газпромнефть битум асфальт асфальтоукладчик модуль На дорогах Томской области применяют новые устройства

«Газпромнефть — Битумные материалы» реализует проект по внедрению в дорожное строительство уникальной разработки — специального модуля для асфальтоукладчика. Устройство не имеет аналогов, автоматизирует процесс нанесения битумопроизводного продукта — жидкой ленты* — на асфальтобетонное покрытие. Это повышает качество и скорость работ.

Модуль легко монтируется на любой вид асфальтоукладчика и позволяет наносить состав одновременно с укладкой асфальтобетонной смеси. Это наиболее эффективно при строительстве или капитальном ремонте протяженных участков дорог.

Иван Иванов, начальник управления развития «Газпромнефть — Битумные материалы»: «Мы последовательно развиваем одно из наших направлений — инжиниринг средств малой механизации для эффективного применения собственных битумных продуктов. Обеспечивая потребителей качественными материалами, мы стремимся усовершенствовать процесс их нанесения. Таким образом, с появлением новой технологии „Газпромнефть — Битумные материалы“ замыкает всю цепочку: от разработки рецептур продуктов, производства твердой и жидкой ленты до внедрения сопутствующего оборудования. Комплексно это позволит строить надежные и долговечные дороги».

В мае модуль впервые был применен в ходе дорожных работ на трассе в Томской области.

Справка:

Жидкая лента — битумно-полимерный состав с различными модификаторами, позволяющий сохранять целостность технологического шва, предотвращать появление трещин в течение эксплуатации дорожного полотна.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске нога трехлетнего мальчика застряла в жестяной банке

19 июня 2023
Томские новости

Сегодня в центре Томска обезвредили медведя

29 июня 2023
Томские новости

В Томске начался ремонт дороги на Дербышевском

27 июня 2023
Томские новости

В субботу в Томске перекроют движение на время велопробега

20 июня 2023
Томские новости

В Томске до конца августа перекроют участок Пролетарской

19 июня 2023
Томские новости

Томичей просят поучаствовать в опросе по благоустройству сквера на Дальне-Ключевской

30 июня 2023
Томские новости

Томские гиревики привезли «золото» и «бронзу» с чемпионата России

14 июня 2023
Томские новости

Завтра вечером в Томске закроют переезд на Вилюйской

4 июля 2023
Томские новости

В Томске перекроют часть пр. Комсомольского из-за ремонта теплосетей

21 июня 2023