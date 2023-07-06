На дорогах Томской области применяют новые устройства
«Газпромнефть — Битумные материалы» реализует проект по внедрению в дорожное строительство уникальной разработки — специального модуля для асфальтоукладчика. Устройство не имеет аналогов, автоматизирует процесс нанесения битумопроизводного продукта — жидкой ленты* — на асфальтобетонное покрытие. Это повышает качество и скорость работ.
Модуль легко монтируется на любой вид асфальтоукладчика и позволяет наносить состав одновременно с укладкой асфальтобетонной смеси. Это наиболее эффективно при строительстве или капитальном ремонте протяженных участков дорог.
Иван Иванов, начальник управления развития «Газпромнефть — Битумные материалы»: «Мы последовательно развиваем одно из наших направлений — инжиниринг средств малой механизации для эффективного применения собственных битумных продуктов. Обеспечивая потребителей качественными материалами, мы стремимся усовершенствовать процесс их нанесения. Таким образом, с появлением новой технологии „Газпромнефть — Битумные материалы“ замыкает всю цепочку: от разработки рецептур продуктов, производства твердой и жидкой ленты до внедрения сопутствующего оборудования. Комплексно это позволит строить надежные и долговечные дороги».
В мае модуль впервые был применен в ходе дорожных работ на трассе в Томской области.
Справка:
Жидкая лента — битумно-полимерный состав с различными модификаторами, позволяющий сохранять целостность технологического шва, предотвращать появление трещин в течение эксплуатации дорожного полотна.
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