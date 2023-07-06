Три торговых центра эвакуировали в Томске из-за сообщений о минировании

6 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш, из архива издания

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в несколько торговых центров Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

«Сегодня, 6 июля, поступили заведомо ложные сообщения о минировании ряда торговых центров Томска. Проведены проверки правоохранительными органами, отработка плана эвакуации. Угроза безопасности отсутствует», — цитирует пресс-служба вице-губернатора Игоря Толстоносова.

Информированный источник уточнил «Интерфаксу», что эвакуация прошла в ТЦ, расположенных на проспекте Ленина 217, улице Пушкина 63/8, Иркутском тракте 54.

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