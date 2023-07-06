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Томичи могут предложить песни, которые они хотят слышать на улицах города

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Томичи могут дополнить плейлист, который играет по вечерам на пр. Ленина. Для этого нужно написать свои варианты песен в управление культуры по почте office@cul.admin.tomsk.ru.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, сейчас репертуар уличной системы трансляции составляют песни о Томске, музыкальные композиции из кинофильмов, а также мелодии в исполнении инструментальных оркестров и джазовые композиции. Услышать их можно с 18.00 до 20.00, когда на городских улицах наибольшее число прогуливающихся.

— В целом, мы получили позитивный отклик от горожан. Единственное нарекание было связано с уровнем звука, мы оперативно на него отреагировали и уменьшили громкость, — расказал заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

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