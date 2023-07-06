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Томичей приглашают на экскурсию и цветочные гадания в ботсад

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В пятницу, 7 июля, в Ботаническом саду Томского государственного университета отметят день Ивана Купала. Гостей ждет этноботаническая экскурсия, мастер-классы, площадки с играми, дегустацией и гаданием.

День Ивана Купала — народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Отмечается 24 июня по старому календарю и 7 июля по новому.

Мероприятие стартует в 15.30 с экскурсий «Растения в быту наших предков». Продолжится программа мастер-классами по изготовлению чайного купажа, панно-подвески из лесных трав и эко-открытки «Цветок папоротника». В это же время в фойе сада и на улице будут работать площадки с дегустацией чая, гаданием на цветах, эко- и народными играми. Завершится День Ивана Купала в ботсаду хороводом.

Мероприятие будет проходить до 18.00 по адресу: пр. Ленина 34/1. На экскурсию и мастер-классы необходима предварительная регистрация по ссылке, там же найдете подробную программу.

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