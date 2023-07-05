В Томске нашли историческую постройку 18 века

5 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Томские ученые раскопали в окрестностях Воскресенской горы постройку 18 века, а также предметы быта и монеты того времени.

Как сообщает пресс-служба мэрии, находки помогут в реконструкции «Томского кремля». Соответствующий проект ранее инициировали Музей истории Томска и городской Туристский информационный центр совместно с историками из ТГУ. В его рамках планируется воссоздать воеводскую усадьбу XVII–XVIII веков.

Финансирование исследования осуществляется в рамках Федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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