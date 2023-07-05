В Томске появится маршрут с арт-заплатками, посвященный литературной истории города

5 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске разработают новый маршрут с арт-заплатками, посвященный литературной истории города. Его создадут Первый музей славянской мифологии и Тотальный диктант.

Как уточняют организаторы проекта, в основу маршрута легли истории писателей, которые жили в Томске или посещали его, творили здесь или попадали в интересные ситуации.

— Тотальный диктант сегодня — глобальный просветительский проект, который не только дает возможность участникам проверить свою грамотность, но и исследует, как язык меняется, проявляет себя в разных сферах, в том числе и в литературе. Именно в литературных произведениях любой человек может заметить, как изменялись языковые нормы, как входили в употребление и исчезали слова. Но изучать литературный язык в отрыве от исторического контекста сложно и не так интересно. Углубившись в тему, мы поняли, что в Томске в самые разные исторические периоды происходило много интересного с писателями, многое повлияло на их творческий путь. Нам захотелось об этом рассказать, и арт-заплатки оказались идеальной формой для этого, — сообщила координатор Тотального диктанта в Томске Татьяна Гончарова.

В свою очередь руководитель музея Ольга Павлова уточнила, что новый маршрут будет универсальным.

— Нам удалось так связать истории с городским ландшафтом, что за одну экскурсию с аудиогидом вы сможете посмотреть основные достопримечательности города, увидеть и каменную застройку, и деревянное зодчество, а главное — узнать много нового не только о Томске, но и героях маршрута. Игровой компонент с поиском самих заплаток превращает путешествие по маршруту в настоящее приключение, — рассказала руководитель музея Ольга Павлова.

Открытие маршрута запланировано на середину августа. Эксперты проекта уже провели подготовительную работу, но для завершения проекта, записи аудиогида, изготовления самих арт-заплаток необходимо финансирование. Авторы находятся в поиске мецената. Все желающие ими стать могут узнать подробности в группе Первого музея славянской мифологии в ВК.

Проект «Арт-заплатки» стартовал в Томске в 2022 году. На данный момент томичи и гости города могут отправиться по одному из 4 маршрутов, выискивая керамические заплатки на улицах города: «По следам Петра Макушина», «Сладкая история Томска», «Спортивная история Томска: от ипподрома до Дворца спорта» и «История Томска на кирпичных клеймах». Каждый маршрут сопровождается аудиогидом.

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