18+
18+
РЕКЛАМА

Гриб-паразит Лиственничная губка попал в Красную книгу Томской области

Природа, Томские новости, лиственница гриб растения красная книга исчезающий вид интересные новости Томска Гриб-паразит Лиственничная губка попал в Красную книгу Томской области

Лиственичная губка (фомитопсис лекарственный) включена в Красную книгу Томской области как исчезающий, сообщается на сайте Департамента природных ресурсов региона.

Грибу угрожает неправильная добыча, вырубка лиственницы в результате хозяйственной деятельности.

«Численность вида уменьшается из-за сокращения площади старовозрастных хвойных лесов, сбора плодовых тел населением в связи с популяризацией лекарственных свойств вида (применяются как слабительное)», — говорится в сообщении Департамента природных ресурсов Томской области.

Лиственгичная губка имеет котыпообразные или продолговато-цилиндрические плодовые тела, высотой до 40 сантиметров. Развивается на комлях, стволах живых деревьев в старовозрастных лиственничниках и на отдельно растущих лиственницах. Значительно реже поражает живые кедры, пихту, сосну. Встречается в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке, а в России — в европейской части страны, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

22 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на большой инклюзивный фестиваль «Алиса и друзья»

13 июня 2023
Томские новости

В Томске появится Дом молодежи

26 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек в музейный сад

16 июня 2023
Томские новости

Лучшие из лучших: глава Томской области наградил победителей конкурса профмастерства

22 июня 2023
Томские новости

На главном пляже Томска завершается подготовка к открытию

6 июня 2023
Томские новости

На набережной Ушайки в Томске может появиться мурал

8 июня 2023
Томские новости

ФК «Томь» исключили из Российского футбольного союза

22 июня 2023
Томские новости

Томских школьников будут учить на трактористов и поваров

28 июня 2023