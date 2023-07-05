Гриб-паразит Лиственничная губка попал в Красную книгу Томской области

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2023 // Фото: vk.com/tomsk_ecology

Лиственичная губка (фомитопсис лекарственный) включена в Красную книгу Томской области как исчезающий, сообщается на сайте Департамента природных ресурсов региона.

Грибу угрожает неправильная добыча, вырубка лиственницы в результате хозяйственной деятельности.

«Численность вида уменьшается из-за сокращения площади старовозрастных хвойных лесов, сбора плодовых тел населением в связи с популяризацией лекарственных свойств вида (применяются как слабительное)», — говорится в сообщении Департамента природных ресурсов Томской области.

Лиственгичная губка имеет котыпообразные или продолговато-цилиндрические плодовые тела, высотой до 40 сантиметров. Развивается на комлях, стволах живых деревьев в старовозрастных лиственничниках и на отдельно растущих лиственницах. Значительно реже поражает живые кедры, пихту, сосну. Встречается в Европе, Азии, Северной Америке и Северной Африке, а в России — в европейской части страны, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

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