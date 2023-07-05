Режиссер томского театра стал лауреатом международного фестиваля «КукАрт»

Томский Обзор / Фото: 5 июля 2023 // Фото: Татьяна Гринчук

Актер и режиссер из Северска Александр Гринчук получил диплом фестиваля кукольного искусства «КукАрт». Об этом «Томскому Обзору» сообщила его жена Татьяна Гринчук.

Тридцатый фестиваль «КукАрт» прошел в Санкт-Петербурге 22–30 июня и собрал более 60 коллективов из регионов России и других стран. Томскую область представлял частный театр «Русский балаган „Петрушка“».

Александр Гринчук получил диплом лауреата специальной программы «Петрушки на Невском». Он выступал с постановкой «Жизнь и приключения Петра Ивановича Уксусова».

«Фестиваль проводится раз в два года. Александра пригласили принять участие в программе „Петрушки на Невском“. Подобного диплома в Томской области ни у одного театра нет. На конференции президент фестиваля сказал, что для России театр Александра Гринчука уникальное явление», — рассказала Томскому Обзору жена актера Татьяна Гринчук.

Спектакли прошли на театральных площадках города и в выборгском Театре драмы и кукол «Святая крепость». Специальная программа «Петрушки на Невском» в этом году впервые была представлена во дворе Строгановского дворца Русского музея.

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