Томский политех приглашает абитуриентов на инженерный квест по лабораториям

В субботу, 8 июля, в Томском политехе для абитуриентов пройдут экскурсия по кампусу, инженерный квест по лабораториям, родительское собрание и студенческий Stud Up.

Как уточняют в пресс-службе вуза, мероприятия стартуют в 12.00. Сначала гостей ждет экскурсия по кампусу: абитуриенты и родители пройдут по студенческим улицам, узнают о популярных местах общепита, посетят Научно-техническую библиотеку, Международный культурный центр, где проводятся многие студенческие мероприятия, познакомятся с медиацентром вуза. Отдельной точкой экскурсии станет посещение общежития вуза, в котором участники экскурсии смогут заглянуть в комнаты к политехникам и познакомиться с одним из заведующих.

Посетителям экскурсии рекомендуют надеть удобную обувь, одежду по погоде, взять зонт на случай дождя. Сбор экскурсантов пройдет в холле первого этажа Главного корпуса ТПУ (пр. Ленина, 30).

В 14.00 для абитуриентов начнется инженерный квест по лабораториям вуза. Его участники смогут окунуться в научный мир Томского политеха, посетить разные исследовательские лаборатории и мастер-классы. Сбор и распределение участников по командам пройдет в коворкинге «Формула» (пр. Ленина, 30, 1 этаж).

В 16.30 в Инженерном дворике Томского политеха (пр. Ленина, 30, вход справа от Главного корпуса) пройдет большое родительское собрание. Участие в нем примет и.о. ректора вуза Леонид Сухих. Родителям поступающих расскажут об особенностях приема в вуз в этом году, учебном процессе и практиках, а также жизни в общежитиях: в каких условиях живут студенты, как работает общежитие, как в него заселиться, какие вещи необходимо взять с собой и многое другое.

В 18.00 в Инженерном дворике начнется Stud Up. В ходе неформального живого общения с абитуриентами студенты вуза поделятся историями о своей учебе и жизни, внеучебной деятельности и помощи со стороны университета, а также ответят на любые вопросы.

Вход на мероприятия свободный, по предварительной регистрации.

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