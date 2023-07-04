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Сотрудники лесничества в Томской области получили реальные сроки за взятки в 4 млн рублей

Судебные дела, Томские новости, уголовное дело арестовали задержали взяточничество суд интересные новости Томска Сотрудники лесничества в Томской области получили реальные сроки за взятки в 4 млн рублей

Парабельский районный суд, вынес приговор участковому лесничему и водителю Васюганского лесничества. Их признали виновными в систематическом получении взяток за предоставление лесных участков.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, с 2014 по 2020 год участники группы получали с лесозаготовителей взятки, за предоставление лесных участков с деловой древесиной вблизи от населенных пунктов.

«Водитель искал предпринимателей, которые соглашались заплатить за незаконную деятельность, а участковый лесничий работал с документами и заключал договоры аренды», — говорится в сообщении следственного комитета.

Денежные средства участники группы делили между собой в равных долях.

Общая сумма взяток превысила четыре миллиона рублей. Суд приговорил участкового лесничего к десяти годам лишения свободы со штрафом в 3,2 миллиона рублей. Водителя лесничества получил девять лет колонии. Его также оштрафовали на два миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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