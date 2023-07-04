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Северская спортсменка стала второй на первенстве России

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Северская спортсменка Екатерина Шмарина стала обладательницей серебряной медали первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

Турнир проходил с 30 июня по 2 июля в Екатеринбурге и собрал 700 участников из 66 регионов РФ. Томскую область представляли пять спортсменов. Лучшего результата достигла 18-летняя северчанка, взяв серебряную медаль на дистанции 800 метров.

Спортсменка тренируется под руководством Натальи Венедиктовой (детско-юношеская спортивная школа «Лидер»).

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