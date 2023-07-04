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В Томской области реорганизовали комитет внутренней политики

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Комитет внутренней политики администрации Томской области получило статус департамента, значительно расширив функции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Очевидно, что комитет просто не справлялся с решением большого количества важных задач. Национальная, конфессиональная, миграционная политика, работа с казачеством и коренными малочисленными народами, системное взаимодействие с политическими партиями и общественными организациями, проведение грантовых конкурсов — это и многое другое требует не формальной и бумажной, а реальной, живой работы», — подчеркнул первый заместитель губернатора Андрей Дунаев.

Начальником нового департамента внутренней политики и социальных коммуникаций назначен Егор Тимофеев, с 13 марта работавший председателем комитета внутренней политики.

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