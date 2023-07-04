18+
18+
РЕКЛАМА

Завтра вечером в Томске закроют переезд на Вилюйской

Дороги, Томские новости, ограничение движения схема проезда интересные новости дороги перекрытия Завтра вечером в Томске закроют переезд на Вилюйской

Завтра вечером, 5 июля, в Томске будет перекрыт железнодорожный переезд по ул. Вилюйской, 1 (перегон Томск II — Томск Северный), сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие будет действовать с 22.00 среды, до 10.00 четверга, 6 июля. В это время бригады ОАО «РЖД» будут менять на переезде рельсошпальную решетку.

В период выполнения работ на указанном участке движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

19 июня 2023
Томские новости

Томские гиревики привезли «золото» и «бронзу» с чемпионата России

14 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на балет «Спящая красавица»

6 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают на большой фестиваль местного кино

6 июня 2023
Томские новости

В Томске сузят одну полосу на подъезде к Коммунальному мосту из-за монтажа цветочного герба

25 июня 2023
Томские новости

Лучшие из лучших: глава Томской области наградил победителей конкурса профмастерства

22 июня 2023
Томские новости

В томском Белостоке восстановили уничтоженный вандалами поминальный крест

13 июня 2023
Томские новости

Тела двоих мужчин обнаружили в автомобиле на парковке перед Гуманитарным лицеем в Томске

29 июня 2023
Томские новости

Томских художников и перформеров приглашают принять участие в «Сплетении»

20 июня 2023