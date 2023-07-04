Завтра вечером в Томске закроют переезд на Вилюйской

4 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Завтра вечером, 5 июля, в Томске будет перекрыт железнодорожный переезд по ул. Вилюйской, 1 (перегон Томск II — Томск Северный), сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрытие будет действовать с 22.00 среды, до 10.00 четверга, 6 июля. В это время бригады ОАО «РЖД» будут менять на переезде рельсошпальную решетку.

В период выполнения работ на указанном участке движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».