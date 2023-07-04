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Электромонтера убило током в томском поселке

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Накануне, 3 июля, в томском поселке Светлый при производстве работ погиб электромонтер, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Светлячок». 38-летний электромонтер подключал электричество к садовому домику, когда получил смертельное поражение током.

Как уточняют в пресс-службе Томской областной поисково-спасательной службы, вызов от очевидцев поступил в 12.48. Прибывшие спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли погибшего линии электропередач.

По факту произошедшего проводится инициирована проверка. Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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