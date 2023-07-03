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Пьяный работник украл лесовоз и съехал на нём в кювет в Томской области

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Сегодня днем, 3 июля, в ОМВД России по Томской области сообщили, что пьяный житель поселка в Бакчарском районе угнал автомобиль с прицепом.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, полиция нашла собственника транспортного средства и уведомила о произошедшем. Подозреваемым в угоне лесовоза оказался ранее судимый 48-летний житель поселка Плотниково. Мужчина работал на предприятии у владельца грузовика.

Перед угоном злоумышленник находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Затем он без разрешения собственника сел за руль лесовоза и выехал на дорогу. Здесь мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ («Угон»). Теперь мужчине грозит до 5 лет колонии.

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