18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи могут проголосовать за Томск в конкурсе «Культурная столица года»

Конкурсы и акции, Культура в Томске, Томские новости, город культурная столица интересные новости Томичи могут проголосовать за Томск в конкурсе «Культурная столица года»

Стартовало народное онлайн-голосование в рамках конкурса «Культурная столица года», сообщает пресс-служба мэрии.

Томичи могут поддержать свой город по ссылке. На момент создания материала больше всего голосов — 1 433 — собрал Калининград. На втором месте Чебоксары с 923 голосами. Третье место у Томска с 705 голосами.

Ранее сообщалось, что Томск вышел в финал конкурса «Культурная столица года» вместе с Грозным, Калининградом, Нижним-Новгородом, Новосибирском, Самарой, Чебоксарами и Читой. Эксперты оценивали города по 12 основным факторам, среди которых были уровень развития архивов и историко-культурного наследия, материально-техническая обеспеченность, вклад в духовно-нравственное совершенствование жителей, уровень инклюзивной доступности.

Победителя конкурса определят в сентябре 2023 года. Город, который удостоится почетного звания, весь следующий год будет представлять обширную культурно-просветительскую программу, что повысит и его туристическую привлекательность.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В выходные в Томске на Комсомольском изменится схема движения общественного транспорта

23 июня 2023
Томские новости

Один человек погиб, другой пострадал при опрокидывании «Нивы» на трассе в Томской области

17 июня 2023
Томские новости

Томичей приглашают узнать о кухне российских немцев

22 июня 2023
Томские новости

На днях томичей ждут ливни и грозы

27 июня 2023
Томские новости

В Томске появится Дом молодежи

26 июня 2023
Томские новости

Главный томский пляж прошел проверку и официально открыт

16 июня 2023
Томские новости

В Томской области новый начальник департамента науки и высшего образования

19 июня 2023
Томские новости

Томичи взяли три медали домашнего этапа Кубка Сибири по трофи-рейдам

15 июня 2023
Томские новости

В Томске прошла презентация туристического кода города

29 июня 2023