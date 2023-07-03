Томичи могут проголосовать за Томск в конкурсе «Культурная столица года»

3 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин, из архива издания

Стартовало народное онлайн-голосование в рамках конкурса «Культурная столица года», сообщает пресс-служба мэрии.

Томичи могут поддержать свой город по ссылке. На момент создания материала больше всего голосов — 1 433 — собрал Калининград. На втором месте Чебоксары с 923 голосами. Третье место у Томска с 705 голосами.

Ранее сообщалось, что Томск вышел в финал конкурса «Культурная столица года» вместе с Грозным, Калининградом, Нижним-Новгородом, Новосибирском, Самарой, Чебоксарами и Читой. Эксперты оценивали города по 12 основным факторам, среди которых были уровень развития архивов и историко-культурного наследия, материально-техническая обеспеченность, вклад в духовно-нравственное совершенствование жителей, уровень инклюзивной доступности.

Победителя конкурса определят в сентябре 2023 года. Город, который удостоится почетного звания, весь следующий год будет представлять обширную культурно-просветительскую программу, что повысит и его туристическую привлекательность.

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