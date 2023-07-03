18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске оборудуют пешеходный переход на ул. Беринга

Безопасность, Дороги, Томские новости, дороги ремонт восстановление интересные новости Томска безопасность движения В Томске оборудуют пешеходный переход на ул. Беринга

Новый пешеходный переход оборудуют в Томске на пересечении улиц Беринга и И. Черных. Сейчас там проходит ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.

«Перед включением улицы в нацпроект специалисты департамента изучили, где люди перебегают дорогу вне пешеходника. Было принято решение усовершенствовать безопасность дорожного движения в том месте. Также на всей улице Беринга применяется серьезный комплекс мер для повышения безопасности», — цитирует пресс-служба начальника отдела организации дорожного движения профильного городского департамента Юлию Гончарову.

Светофорные объекты и пешеходные переходы на ул. Беринга будут обновлены. На всей улице появятся 28 светофорных секций для автомобилей, 24 для пешеходов. Специалисты установят 10 речевых информаторов и 48 светильников на пешеходных переходах. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Всего в 2023 году в Томске планируется отремонтировать семь участков общей площадью 153 тыс. кв. м. На цели предусмотрено около 900 млн рублей, из них более 300 млн из городского бюджета, остальное из областного.

Комплексный ремонт дорожного покрытия планируется провести на участках улиц Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской. Участков улиц Красноармейской от пр. Кирова до ул. Красноармейской, 123а, Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых, Киевской от пр. Фрунзе до ул. Сибирской. Также участок трассы Томск — Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 км.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В субботу в Томске перекроют движение на время велопробега

20 июня 2023
Томские новости

Житель Томской области лишился 5,8 млн рублей, заработав на «инвестициях» 1,5 тысячи

9 июня 2023
Томские новости

В Томске завершают работу над четвертым муралом проекта «Выход в город»

30 июня 2023
Томские новости

В Томске до середины августа изменится схема движения на пр. Кирова

19 июня 2023
Томские новости

Проект мусоросортировочного комплекса в Томской области прошел экспертизу

19 июня 2023
Томские новости

В Томске начался ремонт дороги на Дербышевском

27 июня 2023
Томские новости

Клятва и кольцо. Томский политех провел прием лучших выпускников

28 июня 2023
Томские новости

Экс-директора Центрального рынка Томска и его отца приговорили к реальным срокам за присвоение и растрату

30 июня 2023
Томские новости

Еще один томский «дом за рубль» нашел инвестора

30 июня 2023