В Томске оборудуют пешеходный переход на ул. Беринга

3 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Новый пешеходный переход оборудуют в Томске на пересечении улиц Беринга и И. Черных. Сейчас там проходит ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.

«Перед включением улицы в нацпроект специалисты департамента изучили, где люди перебегают дорогу вне пешеходника. Было принято решение усовершенствовать безопасность дорожного движения в том месте. Также на всей улице Беринга применяется серьезный комплекс мер для повышения безопасности», — цитирует пресс-служба начальника отдела организации дорожного движения профильного городского департамента Юлию Гончарову.

Светофорные объекты и пешеходные переходы на ул. Беринга будут обновлены. На всей улице появятся 28 светофорных секций для автомобилей, 24 для пешеходов. Специалисты установят 10 речевых информаторов и 48 светильников на пешеходных переходах. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Всего в 2023 году в Томске планируется отремонтировать семь участков общей площадью 153 тыс. кв. м. На цели предусмотрено около 900 млн рублей, из них более 300 млн из городского бюджета, остальное из областного.

Комплексный ремонт дорожного покрытия планируется провести на участках улиц Беринга, Клюева, Дальне-Ключевской. Участков улиц Красноармейской от пр. Кирова до ул. Красноармейской, 123а, Алтайской от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых, Киевской от пр. Фрунзе до ул. Сибирской. Также участок трассы Томск — Мариинск от конца Иркутского тракта до 4,8 км.

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