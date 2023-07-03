Томское «Областное ДРСУ» за 1 млрд рублей отремонтирует 25 км дороги у райцентра Подгорное

3 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») заключило контракт с томским «Областным ДРСУ» на ремонт 25 км дороги близ села Подгорное — административного центра Чаинского района региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Речь идет о ремонте участка трассы Бакчар — Подгорное — Коломино с 133 до 158 км. Участок, на котором планируется ремонт, начинается недалеко от поселка Элитное, проходит мимо Подгорного и заканчивается после села Сухой Лог.

Стоимость контракта составляет 1,03 млрд рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

В рамках работ предстоит отремонтировать двухполосный 25-километровый участок дороги. При этом все работы пройдут в два этапа: первые 6,89 км должны быть отремонтированы к ноябрю этого года, остальные 18,375 км — к ноябрю 2024 года.

ГУП «Областное ДРСУ» было зарегистрировано в 2009 году. Является подрядчиком региональных проектов по строительству, ремонту и содержанию дорог.

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