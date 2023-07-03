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В Томской области открылся первый за пределами Томска филиал поисково-спасательной службы

Безопасность, Томские новости, ТО ПСС поисково-спасательная служба интересные новости филиал безопасность томские спасатели В Томской области открылся первый за пределами Томска филиал поисково-спасательной службы

В минувшую пятницу, 30 июня, в селе Молчаново открылся первый филиал поисково-спасательной службы за пределами Томска, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отделение было открыто на часть из 35 млн рублей, выделенных в этом году ТО ПСС из регионального бюджета.

В частности, средства были направлены на обучение 16 сотрудников ТО ПСС газоспасательным и аварийно-спасательным работам. Также молчановский филиал обеспечен автомобилем УАЗ.

«Создание таких отделений существенно сокращает время реагирования спасателей на чрезвычайные ситуации», — отметил начальник департамента защиты населения и территории Томской области — главный государственный инспектор по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин.

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