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В Томске перекроют участок ул. Крылова

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Завтра утром, 3 июля, в Томске перекроют движение по ул. Крылова на участке от ул. Никитина, до пер. Плеханова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение вводится на время аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения.

Предполагается, что указанный участок откроют до 20.00 субботы, 8 июля. До этого времени движение здесь будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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