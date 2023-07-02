В Томске перекроют участок ул. Крылова

2 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

Завтра утром, 3 июля, в Томске перекроют движение по ул. Крылова на участке от ул. Никитина, до пер. Плеханова, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение вводится на время аварийных работ по восстановлению горячего водоснабжения.

Предполагается, что указанный участок откроют до 20.00 субботы, 8 июля. До этого времени движение здесь будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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