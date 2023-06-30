Экс-директора Центрального рынка Томска и его отца приговорили к реальным срокам за присвоение и растрату

30 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ленинский районный суд Томска признал бывшего председателя Совета потребительского общества и его сына виновными в мошенничестве и присвоении средств и приговорил их к 5,5 и 4,5 годам колонии общего режима соответственно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Суд установил, что с января по декабрь 2017 года на тот момент председатель Совета потребительского общества дал незаконные указания о выдаче ему из кассы общества более 2,7 млн рублей, которые он присвоил», — говорится в сообщении.

Кроме того, с июля по октябрь 2018 года обвиняемый продал здание, принадлежащее одному из членов потребительского общества, а вырученные от продажи 400 тыс. рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Он же с декабря 2018 по октябрь 2020 года для личного использования купил в кредит три легковых автомобиля. При этом обвиняемый поручил работникам бухгалтерии ежемесячно перечислять деньги для оплаты автокредитов на общую сумму 3,8 млн рублей.

Помимо этого, с апреля по август 2018 года в сговоре со своим сыном подсудимый продал пять единиц техники, принадлежащих возглавляемым им потребительским обществам, а часть вырученных от продажи денег — более 1,4 млн рублей — присвоил.

В свою очередь сын подсудимого с февраля 2018 по апрель 2019 года, являясь директором кафе, дал подчиненным указание перечислять на его счет деньги, полученные от посетителей по безналичному расчету. Поступившие 370 тыс. рублей он также присвоил.

После увольнения с должности директора кафе мужчина скрыл данный факт от работников, незаконно получив с апреля 2019 года по июль 2020 года более 680 тыс. рублей, поступивших на его счет.

Осужденным инкриминировали чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении).

Ранее информированный источник сообщал «Интерфаксу», что речь идет о бывшем председателе «Томского городского потребительского общества» (ГОРПО) Габиле Бабаеве и его сыне Камиле Бабаеве, который являлся директором Центрального рынка Томска.

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