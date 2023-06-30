Томские приставы оштрафовали банк за передачу данных о должнике коллектору

30 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Банк привлекли к административной ответственности за незаконную передачу данных томича коллекторам. На момент поступления требований о возврате денежных средств гражданин уже не являлся должником, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина оформил договоры займа в одном из крупных банков, но не исполнил обязательства и в итоге задолжал более 1,2 млн рублей. В его отношении провели процедуру банкротства вплоть до реализации его имущества. После этого суд освободил гражданина от исполнения требования кредиторов. Несмотря на это, банк передал данные физического лица коллекторскому бюро.

«Фактически коллекторы выкупили право требования долга в отношении заемщика. Таким образом, передавая задолженность гражданина третьему лицу, банк ввел в заблуждение как самого заемщика, так и коллекторов», — говорится в сообщении.

Получив уведомление от коллекторов о необходимости вернуть 1,2 млн рублей томич обратился с жалобой к сотрудникам УФССП России по Томской области.

В Управлении доказали вину банка и в итоге привлекли его к ответственности по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), и оштрафовали на 60 тыс. рублей.

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