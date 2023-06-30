«Ростелеком» охватил сотовой связью еще шесть сел Томской области

30 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» во втором квартале установил шесть базовых станций сотовой связи 4G (LTE) в четырех районах Томской области. Проект реализован в рамках второго этапа программы устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Теперь более 1000 жителей сел Напас и Усть-Тым Каргасокского района, населенных пунктов Назино и Новоникольское Александровского, Старица Парабельского и Гарь Асиновского районов могут звонить по мобильному телефону и пользоваться интернет-ресурсами.

Строительство оптики в эти населенные пункты затратно и осложнено географическими факторами: они расположены в труднодоступной местности и удалены от магистральных линий связи. Все поселения, кроме деревни Гарь, находятся на расстоянии около 500 километров от областного центра, поэтому для подключения базовых станций к транспортной сети оператор применил спутниковые решения. Связисты установили комплексы радиопередающей аппаратуры на антенно-мачтовые сооружения на высоте до 20 метров. В результате радиус приема сигнала составил около 5 километров, а скорость передачи данных до 10 Мбит/сек.

«Наши сотрудники на местах помогут жителям оформить договор на оказание услуг, предоставят сим-карту, расскажут о том, какие существуют тарифы, а также продемонстрируют опции личного кабинета. Оплатить мобильную связь можно банковской картой через веб-приложения и платежные системы на сайте операторав банкоматах и операционных кассах коммерческих банков, а также в терминальных сетях», — рассказала Елена Богомолова, начальник отдела продаж массового сегмента Томского филиала ПАО «Ростелеком».

«Локации, куда заходит сотовая связь по проекту УЦН 2.0, были определены в декабре прошлого года открытым голосованием граждан на портале Госуслуги. Тогда свой выбор сделали 6300 человек. За первое полугодие мы уже обеспечили сотовой связью 10 сел. До конца года новые цифровые возможности появятся у жителей 15 населенных пунктов в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Томском и Каргасокском районах», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Подробную информацию, правила оказания услуг связи и их стоимость можно узнать на сайте «Ростелекома».

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