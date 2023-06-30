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На выходных в Томске перекроют движение на пересечении Учебной и Красноармейской

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Сегодня вечером, 30 июня, в Томске ограничат движение по ул. Учебной на участке от ул. Красноармейской до пер. Садовый, сообщает пресс-служба АО «ТомскРТС».

Ограничение продлится до 17.00 воскресенья, 2 июля. В это время специалисты СП «Тепловые сети» заменят изношенный участок трубопровода диаметром 500 мм, на котором в ходе проведения гидравлических испытаний выявлен дефект. Предполагается, что это позволит восстановить горячее водоснабжение в домах, запитанных от этого участка, и избежать развития аварийной ситуации в зимний период.

Кроме того, улица Учебная в текущем году включена в план благоустройства и будет заасфальтирована подрядчиком городской администрации в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заблаговременная перекладка теплотрассы позволит избежать необходимости вскрывать новое асфальтовое покрытие для устранения дефектов.

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