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Тела двоих мужчин обнаружили в автомобиле на парковке перед Гуманитарным лицеем в Томске

Криминал, Происшествия, Томские новости, криминал сводка происшествий жесть Томска интересные новости Тела двоих мужчин обнаружили в автомобиле на парковке перед Гуманитарным лицеем в Томске

Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двоих мужчин в автомобиле на парковке Гуманитарного лицея на пр. Ленина, 53.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел сегодня днем, 29 июня. Личности скончавшихся установлены — ими оказались двое граждан из ближнего зарубежья 20 и 23 лет.

В сообщении уточняется, что при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Для установления причины их кончины назначена судебная медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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