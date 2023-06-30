Многодетные семьи в Томской области смогут получить до 300 тыс. рублей вместо земельного участка

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области поддержали введение новой меры поддержки многодетных семей региона. Теперь многодетные, вставшие в очередь на получение бесплатно земельного участка до 1 марта 2023 года, смогут воспользоваться правом вместо земли получить единовременную денежную выплату.

— Во втором чтении был принят закон, который дает право многодетным семьям, стоящим в очереди на получение земельных участков, заменить получение участка на единовременную выплату, которая может быть направлена на приобретение или строительство жилья, а также погашение части ипотечного кредита. С нашей точки зрения это большой шаг вперед. Мы договорились, что будем следить за тем, как этот закон будет работать, — отметила председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

— Изменения в земельный закон Томской области были поддержаны прокуратурой Томской области, губернатором и депутатами Законодательной Думы Томской области, — отметил председатель комитета облдумы по труду и социальной политике Олег Правдин. — Я считаю, что этот закон очень нужный, потому что он снимает напряженность. У нас в Томской области 1120 семей стоят в очереди на земельные участки. Ситуация усугубляется тем, что необходимо выделить не просто участки в чистом поле, они должны быть обеспечены коммунальной инфраструктурой. Это проблема для городского бюджета, так как большинство многодетных семей, претендующих на эту льготу, живет в Томске, Северске и Томском районе.

Депутат добавил, что многие многодетные семьи на личных встречах положительно высказывались об идее заменить выдачу земельного участка денежной выплатой до 300 тыс. рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года. На его реализацию потребуется около 100 млн рублей ежегодно. Большая часть суммы — 95% — будет финансироваться из областного бюджета, 5% — из местных.

В работе заседаний рабочей группы по разработке законопроекта также принимали принимали участие представители прокуратуры, муниципальных образований, представители уполномоченного по правам человека, ребенка.

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