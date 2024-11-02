Участок пер. Нечевский перекроют на три недели в Томске
2 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания
В Томске до 23 ноября перекроют переулок Нечевский на участке от ул. Тверской до ул. Дзержинского, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение связано с заменой участка трубопровода, которую будет проводить специалисты «Томскводоканала».
До 20.00 субботы, 23 ноября, движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.
Томичей информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.
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