Участок пер. Нечевский перекроют на три недели в Томске

2 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В Томске до 23 ноября перекроют переулок Нечевский на участке от ул. Тверской до ул. Дзержинского, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с заменой участка трубопровода, которую будет проводить специалисты «Томскводоканала».

До 20.00 субботы, 23 ноября, движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей информацию о перекрытии при планировании передвижений по городу.

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