В Томске пройдет вечер памяти репрессированного поэта Николая Клюева

22 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

В четверг, 24 октября, в томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет вечер памяти русского поэта Николая Клюева.

Как уточняют организаторы, гостей ждет чтение стихов, выступление исследователей биографии и творчества выдающегося русского поэта. Также в программе — творческие номера учеников томской школы №58, где расположен музей Клюева.

В рамках вечера памяти состоится показ фильма «Красные незабудки» о последних годах жизни поэта в Томске и его гибели.

Мероприятие пройдет 24 октября в музее «Следственная тюрьма НКВД» на пр. Ленина, 44. Начало в 16.00, вход свободный по предварительной регистрации.

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Николай Клюев — родился в 1884 году в Вытегорском уезде Олонецкой губернии в селе Коштуги. В период коллективизации был назван «кулацким поэтом». В 1934 сослан в Колпашево, где написал поэму «Кремль», затем переведен в Томск. Здесь он создал четыре поэмы и стихотворения, которые были изъяты при аресте в 1936 и не найдены. Николай Клюев был арестован 5 июня. 13 октября 1937 года «тройкой» НКВД приговорен к высшей мере наказания. Был посмертно реабилитирован в 1960 году «за отсутствием состава преступления».

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