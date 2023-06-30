В Томской области увеличили расходы на зарплаты бюджетникам

Томский Обзор / Фото: 30 июня 2023 // Фото: duma.toms.ru

На прошедшем заседании Законодательной Думы Томской области были приняты поправки в закон о региональном бюджете, увеличивающие расходы казны на 2,5 млрд рублей.

— Впервые в этом году мы внесли очень существенные изменения в областной бюджет и выделяем 2,4 млрд рублей на повышение заработной платы работникам бюджетных организаций, которые подпадают под майские указы Президента, — отметила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская

Основным источником финансирования дополнительных расходов — более миллиарда рублей — стали неиспользованные нецелевые остатки средств, сложившиеся к 1 января 2023 года. Еще 1,4 млрд рублей — средства, полученные за счет увеличения госдолга. 53,5 млн рублей пришлось на бюджетный кредит: полученные деньги пойдут на проведение капремонта детской школы искусств в поселке Самусь, реализуемого в рамках нацпроекта «Культура».

В связи с изменением профицита областного бюджета проведен перерасчет верхнего предела государственного внутреннего долга региона — на текущий год он увеличен на 1,46 млрд рублей и к 2026 году составит 43,9 млрд рублей.

Как отметил председатель бюджетно-финансового комитета облдумы Александр Куприянец, изменения в бюджете соответствуют условиям соглашений, заключенных с Минфином РФ по реструктуризации бюджетных кредитов. Так, уровень долговой нагрузки на 2023 год составит 59,7%, на 2024 год — 57,6%, на 2025 год — 54,7%.

Часть из выросших расходов — 128 млн рублей — будет направлена на увеличение резерва на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с «предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики».

— Мы дополнительно выделяем 128 млн рублей для оказания помощи мобилизованным, добровольцам, контрактникам и членам их семей. Это уже не первая выделенная сумма с начала года. Сейчас мы эту работу продолжаем, — отметила Оксана Козловская.

В связи с фактической экономией на 36,9 млн рублей уменьшены бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и транспортные перевозки.

С учетом внесенных поправок общий объем доходов регионального бюджета составит 104, 9 млн рублей рублей, расходы — 103, 4 млрд рублей, профицит — 1,5 млрд рублей.

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