В Томске изменится схема движения по ул. Беринга

29 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

В Томске до 9 июля изменится схема движения на пересечении улиц Беринга и И. Черных с перекрытием по одной полосе в оба направления.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ограничение продлится до полуночи 9 июля. В это время АО «Томск РТС» проведет замену трубопровода.

На время работ движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Администрация города просит томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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