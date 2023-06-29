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В Томске изменится схема движения по ул. Беринга

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В Томске до 9 июля изменится схема движения на пересечении улиц Беринга и И. Черных с перекрытием по одной полосе в оба направления.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ограничение продлится до полуночи 9 июля. В это время АО «Томск РТС» проведет замену трубопровода.

На время работ движение транспорта на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Администрация города просит томичей учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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