В Томске прошла презентация туристического кода города

29 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Из презентации проекта туристического кода

Вечером, 28 июня, томской общественности презентовали итоговый проект туристического кода, направленный на создание удобных городских пространств и улучшение туристической привлекательности Томска. В дальнейшем этот вариант благоустройства будет направлен на всероссийский конкурс «Лучших проектов туркода центра города» от Ростуризма.

Конкурсная заявка создавалась администрацией Томска совместно с областным Центром развития городской среды и заинтересованными горожанами. В течение года ими обсуждались разные решения по благоустройству и восстановлению исторических памятников, а также идеи фестивалей и брендированной продукции Томска.

На презентации конкурсной заявки туркода от Томска Фото: Елизавета Шаимбаева, контент-менеджер РЦК

— Тот результат, который мы получили, наверное, является максимальным сбором всех туристических течений, имеющихся в Томске. Я надеюсь, мы услышали всех, кто поучаствовал в нашем проекте, и у нас получилось смоделировать такие векторы развития, которые под силу нашему городу и которые будут наиболее интересны приезжающим туристам, — сообщила руководитель Центра развития городской среды Томской области Римма Пак.

Ключевые направления туризма в Томске. Из презентации проекта туристического кода Фото: Елизавета Шаимбаева, контент-менеджер РЦК

Итоговый проект от Томска предлагает изменение адресных и информационных табличек с QR-кодами в границах туристического центра в соответствии с разработанным дизайном, установку архитектурной подсветки на 41 памятнике деревянного зодчества из 51, ретро-водоколонок и 150 брендированных люков на канализационных колодцах. Кроме этого, на Воскресенской горе предусмотрено создание смотровой зоны с восемью уличными биноклями и запуск по городу мобильного ТИЦа.

Из презентации проекта туристического кода Фото: Елизавета Шаимбаева, контент-менеджер РЦК

Также по ходу туристских маршрутов предлагается обустройство фотозон и четырех специальных остановок для пешеходов с интерактивными стендами и USB-зарядками. В качестве мест их размещения рассматривают площадки напротив Музея истории Томска, у входа в ТИЦ, в скверах напротив городского управления культуры и на пересечении улиц Красноармейской и Герцена. При проектировании остановок авторы постарались учесть особенности томской архитектуры и органично вписать их в пространство, поэтому объекты планируют сделать деревянными.

В проекте также есть ряд предложений, решающих вопросы с фирменными ярмарочными павильонами и общественными туалетами. В рамках работы над туркодом предлагается обозначать специальной табличкой места, где бесплатно можно посетить туалет. Сейчас в границах туристического маршрута насчитывают 37 общественных туалетов, 30 из них расположены в заведениях общественного питания.

— Мы хотим, чтобы этим проектом все не ограничивалось, а он стал таким толчком для туризма в Томске. Чтобы еще больше людей узнали, что в нашем городе красиво и сюда можно приезжать на выходные, и не только, — отметила архитектор проекта Екатерина Фирсова в завершении своего выступления.

Архитектор проекта Екатерина Фирсова Фото: Елизавета Шаимбаева, контент-менеджер РЦК

В случае победы в конкурсе проектов туристического кода Томск получит дополнительно 215 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры в городе. Предложенные варианты благоустройства необходимо будет реализовать в течение одного года.

— На этапе подготовки мы приобрели возможность не только получить дополнительное финансирование на улучшение Томска, мы смогли систематизировали многие знания о нашем городе и несколько векторов, куда можно не только развиваться, но и вкладывать иные ресурсы таких проектов, как «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», муниципальных и региональных программ. Очень хочется, чтобы, во-первых, мы стали победителями проекта и получили этот допресур, но главное, чтобы все то, что мы сегодня увидели на бумаге, в какой-то обозримой перспективе мы увидели и на улицах города, — сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Напомним, всероссийский конкурс туркода направлен на привлечение дополнительных туристических потоков в города, имеющие кварталы исторической застройки первой половины 20 века и более ранних периодов. В прошлом году федеральную поддержку получил 31 город, среди них, например, Иркутск и Улан-Удэ.

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