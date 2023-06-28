Томских школьников будут учить на трактористов и поваров

28 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик, из архива издания

Школьники Томской области смогут получить первую рабочую профессию до окончания школы. Соответствующую программу утвердил губернатор Владимир Мазур, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соответствии с проектом планируется начать подготовку старшеклассников таким профессиям, как тракторист, сварщик, швея, монтажник, токарь, повар, водитель. Программа стартует в будущем году, когда 500 десятиклассников смогут получить первую рабочую профессию в колледжах и техникумах Томска, Северска, Асина, Колпашева и Стрежевого.

«Всё новое — это хорошо забытое старое, — подчеркнул губернатор Владимир Мазур. — Старшеклассники, их родители, руководители предприятий просили меня возродить для школьников возможность получения рабочих профессий на базе общего образования, без поступления в колледжи и техникумы. Проект утверждаю, поручаю проработать с муниципалитетами реальную потребность по каждой профессии».

Также губернатор поручил подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в порядок подготовки водителей. Действующий порядок подразумевает первоначальное получение права управления транспортным средством категории «В», а после — категории «С». Глава региона предлагает вернуться к прежней практике, которая допускала подготовку водителей грузовиков в качестве первоначальной.

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